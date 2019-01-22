Начались переговоры Путина и Абэ

В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые будут посвящены возможному заключению мирного договора.

По итогам переговоров лидеры двух стран выступят с заявлением для прессы, передает РИА «Новости».

Переговоры проходят в представительском кабинете первого корпуса Кремля в узком составе, после чего продолжатся уже в расширенном составе в формате рабочего завтрака, передает ТАСС.

Накануне в Москву на переговоры о мирном договоре прилетел премьер Японии Синдзо Абэ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о раскладах перед переговорами по мирному договору и Курильским островам.