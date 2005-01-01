Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев

Взгляд
21 января, понедельник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
Разделы

У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
Перейти а раздел…

В Германию вернулись методы Штази

«Альтернативе для Германии» удалось спровоцировать резкую ненависть немецкого истеблишментаФото: Reinhard Krause/Reuters
В попытке притормозить рост популярности «Альтернативы для Германии» власти страны применяют к ней откровенно тоталитарный прессинг. Вместо того чтобы бороться с террористами, контрразведка ФРГ ищет компромат на одну из крупнейших партий страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
Перейти а раздел…

Российско-турецкая гибридная дружба

Глеб Простаков, журналист
С одной стороны, Анкара решила сыграть в свою игру в региональном конфликте Москвы и Киева. С другой – применить «византийскую дипломатию» в конфликте более высокого порядка между США и Россией. Подробности...

Соберись, тряпка, и выброси елку

Наталья Осс, журналист, писатель
Постновогодний период требует высокой осознанности. Ожидание праздника – время надежд, загаданных желаний и потаенной мечты. Но ничего подобного не происходит. Карнавал отгремел, посуда убрана в сервант, чуда не случилось. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

У элиты США не получается наказать Дональда Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Исполнилось два года со дня вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Мейнстримные СМИ, само собой, привычно критиковали хозяина Белого дома. К годовщине подготовили очередное «разоблачение» президента. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    За что смеялись над Собчак

    Обсуждение: 10 комментариев

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

      Перейти а раздел…

      Жители Земли увидели кровавую Луну

      В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
      Подробности...

      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
      Подробности...

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение в купели «шокировали своими телами мужчин». Есть ли эротика в крещенском купании?
        • Да, я мужчина

        • Да, я женщина

        • Нет, я мужчина

        • Нет, я женщина

        • Затрудняюсь ответить

        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Число жертв ЧП в Керченском проливе возросло до десяти
          Россия заявила США о готовности к «беспрецедентной открытости» по ракете 9М729Миллер рассказал о резком сокращении запасов газа в ПХГ на УкраинеМэй заявила о невозможности второго референдума по BrexitВ Афганистане при атаке на военную базу погибло более 100 человек
          Названы имена попавших под санкции ЕС сотрудников ГРУНовак назвал абсурдным предложение «Нафтогаза»ЕС придумал способ обойти санкции США против ИранаХулиганы в Екатеринбурге взяли в заложники сотрудника ЧОП
          Газпром обжаловал списание миллиардных долгов для населения ЧечниБелоруссия решила брать с России больше за транспортировку нефтиПроизводитель F-16 согласился перенести производство истребителей в ИндиюУ обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы нашли тяжелое заболевание

          расследование катастрофы


          Названа причина столкновения двух Су-34 над Японским морем

          «так и быть»


          Захарова приняла «капитуляцию» Чубайса

          «проделки хитрюг»


          Экс-участник «Уральских пельменей» пообещал рассказать о причинах развала коллектива

          Видео

          проблема неплатежей


          Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

          переход на европейское топливо


          Дешевый бензин из России для Украины дороже любой войны

          трагедия в Магнитогорске


          Навальный разбудил ИГИЛ

          борьба с коррупцией


          Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

          концепция ПРО


          Трамп признал готовность США ударить по России

          «Архипелаг ГУЛАГ»


          Алексей Колобродов: Невозможно представить китайского Солженицына

          Париж в огне


          Дарья Митина: «Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»

          Экономическая политика


          Василий Колташов: В России платят слишком много налогов

          на ваш взгляд


          Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение в купели «шокировали своими телами мужчин». Есть ли эротика в крещенском купании?

          Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев

          Путин и Абэ хотят договориться   21 января 2019, 20:05
          Фото: Донат Сорокин/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Москву прилетел японский премьер Синдзо Абэ, и его встреча во вторник с Владимиром Путиным будет во многом посвящена вопросам заключения мирного договора. Судя по утечкам из Токио, японцы признают реальность: говорить с Россией о четырех островах бессмысленно, речь может идти только о двух. Причем и для достижения соглашения по их статусу Японии предстоит выполнить ряд условий.

          «Я хотел бы основательно поговорить с президентом Путиным по душам и, насколько это возможно, продвинуть переговоры по мирному договору», заявил Абэ перед отъездом в Москву.

          А накануне он снова подчеркнул, что «полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору - вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода».

          Японский премьер не лукавит – он действительно хочет добиться заключения мирного договора и закрыть территориальную проблему. На это у него есть совсем немного времени. Хотя он будет руководить Японией еще почти три года – его полномочия истекают осенью 2021 года – для заключения договора есть окно не больше ближайших полутора лет. В 2021 году в России пройдут парламентские выборы, и никто не будет в это время заключать договор, вызывающий бурю негативных эмоций у тех, кто во всех действиях власти видит лишь «глупость или измену». До осени 2020 года нужно или подписать договор, или забыть о нем до лучших и непонятно когда ожидаемых времен.

          Поэтому Абэ торопится, и рассчитывает если не заключить сам договор, то достигнуть всех договоренностей по территориальному спору (который и мешает заключить соглашение) уже в этом году. Конкретно - к моменту визита Владимира Путина в Японию в июне, приуроченному к саммиту «Большой двадцатки», который состоится в Осаке. Таким образом, осталось всего пять месяцев. Небольшой срок, но учитывая, что по серьезному за переговоры взялись только после встречи Путина и Абэ в Сингапуре 14 ноября прошлого года, когда была достигнута договоренность вести их на основе Московской декларации 1956 года, времени достаточно.

          Первый раунд официальных переговоров на уровне глав МИДов состоялся в Москве 14 января – и вот теперь визит Абэ. Причем еще до его начала стало известно, что Абэ готов в ближайшее время приехать в Россию еще раз – весной, то есть до визита Путина на острова. Япоский лидер хочет получить договор – и ради этого готов даже публично признать реальность. А она состоит в том, что предметом переговоров могут быть только два острова – Хабомаи и Шикотан.

          Говорить с Путиным о Итурупе и Кунашире бесполезно и даже вредно - «нет никакого способа, чтобы господин Путин одобрил» передачу двух больших островов.

          Об этом заявил в воскресенье агентству Kyodo высокопоставленный чиновник японского правительства. Пока что анонимно – но в скором времени японцам придется сказать об этом и публично. Потому что иначе никакого продвижения в публичной плоскости не произойдет: Москва будет настаивать на том, чтобы переговоры шли исключительно в духе Декларации 1956 года, а в ней упоминаются только Хабомаи и Шикотан. Ведь именно об этом договорились в ноябре в Сингапуре Путин и Абэ.

          Причем договорились пока что в общей форме и еще предстоит достигнуть договоренности о самом главном: как и когда будут переданы два острова. Нет сомнений в том, что Москва не отойдет от требования, чтобы Япония вначале признала российский суверенитет над всеми четырьмя островами – через признание итогов Второй мировой войны, и только потом был заключен договор.

          Согласно которому Россия уже в качестве жеста доброй воли передаст Японии Хабомаи и Шикотан – и еще непонятно, только ли в фактическое пользование (при сохранении российского суверенитета), полное владение или будет применен вариант кондоминимума (совместного суверенитета). Все это – предмет переговоров Путина и Абэ, которые они будут вести во вторник, а потом и в ходе весеннего визита японского премьера в Москву.

          При этом японское руководство уже начало готовить общественное мнение своей страны к отказу от претензий на все четыре острова. При том, что раньше такое представить себе было просто невозможно, и подавляющее большинство японцев до сих пор считают, что мирный договор можно заключать только при условии получения всех «северных территорий», пусть и не в один прием.

          Понятно, что нереалистичность такого подхода была понятна Абэ изначально, но в японской прессе долго писали, что якобы его план состоит в том, чтобы сначала договориться о возвращении Шикотана и Хабомаи, заключить договор, а уже потом продолжить переговоры по двум оставшимся островам. Ничем иным, кроме как сознательной попыткой не будоражить собственное общественное мнение, подобные «утечки» объяснить нельзя – и только в последние месяцы японцев начали готовить к неизбежному. Сначала ноябрьским заявлением о начале переговоров на основе Декларации 1956 года, а теперь, накануне поездки Абэ в Москву, и утечкой агентству Kyodo:

          «Настаивать на возвращении Итурупа и Кунашира Токио не будет, так как «нет никакого способа, чтобы господин Путин одобрил это», и команда японского премьера приступила к изучению варианта о заключении мирного договора с Россией на основе передачи острова Шикотан и гряды Хабомаи, если Москва подтвердит свою готовность к этому».

          Ключевые слова тут – если Москва согласится. Дело в том, что Путин ничего еще Абэ не обещал. Он действительно хочет заключить мирный договор с Японией: исходя из национальных интересов России выгодно иметь хорошие отношения со своим восточным соседом. Но при этом Путин будет брать на себя ответственность за подобное историческое соглашение только в том случае, если увидит реальную готовность Японии к отказу от любых территориальных претензий к нашей стране. Передача Хабомаи и Шикотана – в какой бы форме она не состоялась – это добровольный жест России, направленный на урегулирование отношений с Японией, а не пересмотр итогов войны и не ответ на территориальные претензии. Сначала Япония отказывается от претензий и признает итоги войны, а потом заключается договор. Так что Абэ еще предстоит принять на себя «волну гнева» как только, и если, он объявит о признании российского суверенитета над островами.

          В России тоже хватает противников мирного договора и его будут использовать для пропагандистских атак на Путина. Тем более, что по опросам категорически против уступок островов Японии выступает от 80 до 90 процентов населения. Беда, а точнее хитрость подобных опросов лишь в том, что в них спрашивают о южных Курилах вообще – то есть люди представляют, что речь идет и о больших и многонаселенных Итурупе и Кунашире, которые имеют еще и важное военное значение. Островной вопрос у нас постоянно фальсифицируют: «ни пяди родной земли», «нельзя торговать Родиной», «передача островов приведет к тому, что и другие страны выдвинут к нам территориальные претензии».

          Людям сознательно врут о передаче Итурупа и Кунашира чтобы возбудить ненависть к власти, «разбрасывающейся русской землей». При этом ни о какой «торговле Родиной» речи не идет – мало того, что 3000 жителей Шикотана останутся там жить в качестве российских граждан и под российским покровительством при любом развитии событий, так еще и сознательно умалчивают о самом главном.

          Мы с 1956 года признавали возможность передачи Японии двух островов – и главным препятствием к этому было не только японо-американское военное соглашение, но и нежелание Японии отказываться от претензий на все четыре острова. Теперь же Японии придется пойти как на признание суверенитета России над всеми четырьмя островами, так и на получение, причем далеко не в безраздельное пользование, двух меньших островов. Будет полностью решен и закрыт вопрос, много десятилетий позволявший американцам настраивать против нас жителей соседней с нами страны -  и позволяющей нам в 21-м, «тихоокеанском» веке, выстраивать нормальные и тесные отношения с одной из ведущих стран мира.

          У нас любят изображать из себя «патриота», постоянно крича про «предательство власти», вот только сильнее от этого наша Родина не становится. А умелая и последовательная политика Путина по отстаиванию и продвижению наших национальных интересов в мире уже привела к тому, что Россия серьезно увеличила свой геополитический вес и влияние на мировые дела. Договор с Японией сделает Россию сильнее – в этом нет никаких сомнений.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............