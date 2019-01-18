Токио официально объявил о визите Синдзо Абэ в Россию

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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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«Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандаловФото: Филиппов Алексей/ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандалов. Новогодние праздники – непростой период для авиакомпаний и аэропортов, нагрузка возрастает в разы. Пройти этот период без ущерба для пассажиров и потерь для репутации перевозчиков сложно, и похоже, что «Аэрофлоту» это опять не удалось. Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
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Президента Венесуэлы может сменить военный диктатор

Андрей Манчук, политолог
Нефтяная страна жила в атмосфере кризиса за много лет до чавистов – достаточно вспомнить, что вспыхнувшее в 1992 году восстание под руководством молодого Уго Чавеса было вызвано ростом цен и недоступностью продуктов питания. Подробности...

Русским нельзя бросать своих

Андрей Бабицкий, журналист
Большую часть приговоренных к депортации на Украину удалось отвоевать. Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке, – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Токио официально объявил о визите Синдзо Абэ в Россию

          18 января 2019, 06:59

          Текст: Антон Никитин

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          Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга официально объявил о предстоящем 21-22 января визите премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию.

          «21-24 января премьер-министр [Синдзо] Абэ посетит Россию и Швейцарию. 22 января у него состоятся переговоры с президентом [Владимиром] Путиным», – приводит ТАСС слова генсека кабинета министров Японии.

          Ранее в Кремле сообщали, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся в Москве 22 января, на них ожидается рассмотрение вопроса о заключении мирного договора между странами.

          В Кремле также отметили, что Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению главы российского государства.


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