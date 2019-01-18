Токио официально объявил о визите Синдзо Абэ в Россию

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга официально объявил о предстоящем 21-22 января визите премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию.

«21-24 января премьер-министр [Синдзо] Абэ посетит Россию и Швейцарию. 22 января у него состоятся переговоры с президентом [Владимиром] Путиным», – приводит ТАСС слова генсека кабинета министров Японии.

Ранее в Кремле сообщали, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся в Москве 22 января, на них ожидается рассмотрение вопроса о заключении мирного договора между странами.

В Кремле также отметили, что Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению главы российского государства.