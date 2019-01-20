Япония захотела от России гарантий передачи Шикотана и островов Хабомаи

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает вопрос заключения мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части южных Курильских островов – Шикотана и группы мелких необитаемых островов Хабомаи, передает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.

По информации Киодо, план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и группы островов Хабомаи Японии де-факто, передает ТАСС.

При этом, как отметили представители администрации японского премьера, передача двух других островов – Итурупа и Кунашира – на данном этапе выглядит нереалистично.

Ранее в воскресенье помощник президента Юрий Ушаков заявил, что слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на южные Курилы сильно осложнят переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.