Лавров возмутился высказываниями Токио о роли США в переговорах России и Японии

Высказывания советника премьера Японии Синдзо Абэ о роли США в российско-японских переговорах по мирному договору являются возмутительными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также он возмутился высказываниями Токио о связи интереса США в заключении мирного договора со сдерживанием Китая в регионе. По мнению министра, такие заявления неприемлемы, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что двусторонний диалог Москвы и Токио складывается без участия Вашингтона.

В понедельник Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно сообщил, что Москва и Токио 14 января начинают переговоры над проблемой мирного договора. При этом российский министр заметил, что у стран сохраняются существенные разногласия по этой теме.