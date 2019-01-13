Захарова оценила роль США в российско-японском диалоге

Двусторонний диалог России и Японии складывается без участия Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

«В этом налаживающимся в связи с проявленной политической волей руководства нашей страны двустороннем диалоге вдруг опять появляется третий», – передает ТАСС слова Захаровой.

Она отметила, что японская сторона на американской территории делает «удивительные и странные заявления», в частности, о том, что Токио ждет поддержки Вашингтона и чуть ли не участия во всем диалоге по проблеме мирного договора с Россией.

«А причем здесь США? Есть двусторонний диалог, который развивается на многих уровнях – причем, когда речь идет о двустороннем диалоге, все как-то всегда складывается, при чем здесь США и их роль – непонятно», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в воскресенье Захарова также выразила удивление желанием Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые должны состояться 14 января в российской столице.