Захарова удивилась японским странностям

Москва удивлена желанием Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые должны состояться 14 января в российской столице, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам», – сказала Захарова в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Ее слова передает РИА «Новости».

Захарова отметила странность и противоречивость подхода Японии к переговорам с Россией. Она указала на то, что в Японии нагнетают ситуацию перед переговорами, создают нервозную атмосферу, но при этом отказываются выйти к прессе, чтобы рассказать, чем они завершились.

В пятницу, накануне визита в Москву министра иностранных дел Японии Таро Коно, российский МИД призывал Токио признать итоги Второй мировой войны, включая принадлежность южных Курильских островов России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как японские власти имитируют желание вернуть Курильские острова.