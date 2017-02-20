Лавров объявил о начале переговоров по проблеме мирного договора с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно сообщил, что Москва и Токио 14 января начинают переговоры над проблемой мирного договора.

«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

В пятницу, накануне визита в Москву министра иностранных дел Японии Таро Коно, российский МИД призывал Токио признать итоги Второй мировой войны, включая принадлежность южных Курильских островов России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как японские власти имитируют желание вернуть Курильские острова.