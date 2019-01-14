Лавров заявил о существенных разногласиях с Японией по теме мирного договора

У Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что на переговорах представители Москвы обратили внимание японской стороны на то, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, работа над мирным договором на основе декларации 1956 года означает признание Японией суверенитета России над всеми островами Южно-Курильской гряды.

В то же время министр заметил, что у России и Японии есть общее понимание о необходимости кардинально улучшить отношения, в целом они на подъеме.

Перед этим Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно сообщил, что Москва и Токио 14 января начинают переговоры над проблемой мирного договора.