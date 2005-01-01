Абэ раскритиковали за обещание не размещать войска США на Курилах

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17 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей

Танки Т-34 специальным эшелоном следуют через всю страну – и их торжественно встречают на каждой станцииФото: twitter.com/mod_russia
Минобороны устроило мощную пропагандистскую акцию – прямо сейчас через всю страну идет целый эшелон легендарных танков Т-34. Официально заявляется, что танки «возвращаются на родину» из Лаоса, чтобы участвовать в парадах и сниматься в исторических фильмах. Каково на самом деле происхождение этих машин и действительно ли в России их совсем не осталось? Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Русским нельзя бросать своих

Андрей Бабицкий, журналист
Большую часть приговоренных к депортации удалось отвоевать. Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов. Подробности...

Как Минздрав гидру курения победил

Сергей Лукьяненко, писатель
Во всем мире, от демократических Европ и до тоталитарных Азий, в аэропортах есть курилки. У нас их нет и не будет. Мы не Европа и не Азия, не Антарктида. Мы всегда идем своим путем, а Минздрав ведет нас. Подробности...
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Пора просыпаться от летаргического сна

Антон Любич, экономист
Все ждут, когда «станет как раньше». А так уже не будет. Ибо «в одну реку нельзя войти дважды». Об этом еще Гераклит предупреждал. Но он был не «технократом», поэтому и мысли его нынче не в моде. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Абэ раскритиковали за обещание не размещать войска США на Курилах

             17 января 2019, 12:26
          Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

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          Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в переговорах о мирном договоре с Россией рискует совершить «ужасную ошибку, которая еще аукнется всей стране», пишет японская газета Asahi Shimbun.

          Источники издания сообщают, что Абэ пообещал российскому президенту не размещать на спорных территориях американский военный контингент в случае достижения договоренности. Газета подчеркивает, что вопрос национальной обороны затрагивает суверенитет страны, передает РИА «Новости».

          Asahi Shimbun пишет, что на Южных Курилах сегодня проживают россияне, а потому соглашения с Россией о постоянных границах нужно прописывать очень четко. Ведь, как показало возвращение Крыма, Москва готова защищать своих граждан вне зависимости от государственных границ, говорится в статье.

          Россия сохраняет жесткую позицию по данному вопросу, и начало переговоров стало не слишком благоприятным для японской стороны, пишет издание.

          Абэ неоднократно повторял, что совместно с Владимиром Путиным намерен окончательно решить спорные вопросы между Россией и Японией. Заметная настойчивость Токио, однако, может навредить процессу, считает Asahi Shimbun.

          Улучшение отношений с Россией особенно необходимо Японии на фоне президентства Дональда Трампа в США и военного усиления Китая, указывает автор статьи. Однако компромисс с Москвой, достигнутый вслепую, может вызвать у мирового сообщества мысли, что Япония поддерживает возвращение Крыма в состав России, предостерегает издание.

          Москва может воспользоваться поспешностью премьер-министра Абэ, выбив для себя наиболее выгодные условия, и тогда достижение соглашения станет не достижением, а «ужасной ошибкой, которая еще наверняка аукнется целой стране», заключает Asahi Shimbun.

          Ранее Кремль пообещал защитить интересы россиян на Курилах.


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