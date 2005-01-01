Абэ раскритиковали за обещание не размещать войска США на Курилах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в переговорах о мирном договоре с Россией рискует совершить «ужасную ошибку, которая еще аукнется всей стране», пишет японская газета Asahi Shimbun.

Источники издания сообщают, что Абэ пообещал российскому президенту не размещать на спорных территориях американский военный контингент в случае достижения договоренности. Газета подчеркивает, что вопрос национальной обороны затрагивает суверенитет страны, передает РИА «Новости».

Asahi Shimbun пишет, что на Южных Курилах сегодня проживают россияне, а потому соглашения с Россией о постоянных границах нужно прописывать очень четко. Ведь, как показало возвращение Крыма, Москва готова защищать своих граждан вне зависимости от государственных границ, говорится в статье.

Россия сохраняет жесткую позицию по данному вопросу, и начало переговоров стало не слишком благоприятным для японской стороны, пишет издание.

Абэ неоднократно повторял, что совместно с Владимиром Путиным намерен окончательно решить спорные вопросы между Россией и Японией. Заметная настойчивость Токио, однако, может навредить процессу, считает Asahi Shimbun.

Улучшение отношений с Россией особенно необходимо Японии на фоне президентства Дональда Трампа в США и военного усиления Китая, указывает автор статьи. Однако компромисс с Москвой, достигнутый вслепую, может вызвать у мирового сообщества мысли, что Япония поддерживает возвращение Крыма в состав России, предостерегает издание.

Москва может воспользоваться поспешностью премьер-министра Абэ, выбив для себя наиболее выгодные условия, и тогда достижение соглашения станет не достижением, а «ужасной ошибкой, которая еще наверняка аукнется целой стране», заключает Asahi Shimbun.

Ранее Кремль пообещал защитить интересы россиян на Курилах.