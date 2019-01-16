Кремль обещал защитить интересы россиян на Курилах

Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен вред интересам живущих на Курилах россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры Москвы и Токио.

Он подчеркнул, что лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились искать «формулировку, которая устроит народы двух стран», пишут «Аргументы и факты».

Песков назвал отсутствие мирного договора абсурдным. Пресс-секретарь президента России отметил, что заключение договора требует «кропотливой работы», результаты которой не должны «нарушать интересов» российских граждан.

Напомним, Москва обвинила Токио в искажении сути договоренностей между лидерами России и Японии.