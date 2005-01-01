В Кремле прокомментировали сообщения о планах Японии получить два острова

Токио не предлагал Москве передать два из Курильских островов в контексте обсуждения мирного договора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Любые заявления на этот счет (об условиях заключения договора) – это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того», – подчеркнул он, передает ТАСС.

В ответ на вопрос, как отреагирует президент Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Кремля подчеркнул, что «здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», поскольку никаких предложений пока не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если договорится о передаче японцам островов Шикотан и Хабомаи.

Ранее Кремль пообещал защитить интересы россиян на Курилах.

Между тем в начале января премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказывался так, словно между двумя странами уже есть какая-то договоренность о передаче островов.