Адвокат объяснил обнаружение у Уилана секретных данных

Подозреваемый в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан не знал, что на переданной ему флэшке сохранены секретные данные, заявил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Действительно, Пол получил от физического лица на флэш-накопителе данные. В действительности, Пол должен был получить данные культурного назначения, но оказались сведения, составляющие гостайну. Но эти данные он даже не смог посмотреть, потому что его задержали», – заявил Жеребенков, передает РИА «Новости».

В то же время защитник отказался отвечать на вопрос, кто именно передавал Уилану флэшку и в интересах какой службы, по версии следствия, задержанный шпионил в России. По словам Жеребенкова, он ограничен подпиской о неразглашении и пока ознакомился лишь с 5% материалов дела.

При этом защитник отметил, что в деле Уилана нет политического подтекста.

Ранее во вторник Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана.

Бывший морской пехотинец Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, ему предъявлено обвинение в шпионаже. По версии следствия, Уилан в Москве занимался сбором данных о российской спецслужбе.