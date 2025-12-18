Сенат Казахстана одобрил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Tекст: Дарья Григоренко

Документ был рассмотрен и принят сенаторами во втором, окончательном чтении на пленарном заседании. Нововведения внесены в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», передает ТАСС.

Инициатива по принятию закона возникла после появления петиции, которую полтора года назад подписали граждане Казахстана с требованием запретить пропаганду ЛГБТ. Представители властей подчеркивают, что нормы не ограничивают права людей, а направлены на защиту психики несовершеннолетних от вредной информации.

Против новых ограничений выступили ряд общественных организаций, а дипломаты стран Европейского союза выразили обеспокоенность и предупредили о потенциальных «репутационных рисках» для Казахстана в случае вступления закона в силу. Теперь документ должен быть подписан президентом республики, только после чего получит юридическую силу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что у государств, поощряющих ЛГБТ-движение (признано в России экстремистским и запрещено) и однополые браки, нет перспектив на будущее