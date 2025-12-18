Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.3 комментария
Сенат Казахстана одобрил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Сенат парламента Казахстана утвердил закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и педофилии, целью которого заявлена защита детей от подобного контента.
Документ был рассмотрен и принят сенаторами во втором, окончательном чтении на пленарном заседании. Нововведения внесены в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», передает ТАСС.
Инициатива по принятию закона возникла после появления петиции, которую полтора года назад подписали граждане Казахстана с требованием запретить пропаганду ЛГБТ. Представители властей подчеркивают, что нормы не ограничивают права людей, а направлены на защиту психики несовершеннолетних от вредной информации.
Против новых ограничений выступили ряд общественных организаций, а дипломаты стран Европейского союза выразили обеспокоенность и предупредили о потенциальных «репутационных рисках» для Казахстана в случае вступления закона в силу. Теперь документ должен быть подписан президентом республики, только после чего получит юридическую силу.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что у государств, поощряющих ЛГБТ-движение (признано в России экстремистским и запрещено) и однополые браки, нет перспектив на будущее