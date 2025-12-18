Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.3 комментария
В московском метро запустили посвященный юбилею RT поезд
В московском метро начал курсировать специальный тематический поезд, посвященный 20-летию телеканала RT.
Тематический поезд, посвященный 20-летию RT, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии столичного метро, сообщает RT. Этот проект стал частью цикла мероприятий к юбилею международного телеканала.
Поезд оформлен в стиле «поезд пропаганды» и задуман как передвижная инсталляция – в вагонах рассказывается о том, как RT воспринимают за рубежом, приводятся примеры попыток цензуры и иллюстрируется реакция мировой медиасреды на телеканал за последние 20 лет. Особое внимание уделено трем типам вагонов – «редакция», «цензура» и «прямой эфир», каждый из которых представляет отдельную главу в истории RT с момента запуска в 2005 году.
В интерьерах использованы цитаты зарубежных СМИ, высказывания политиков о телеканале, а также ироничные визуальные отсылки к профессии журналиста. На поручнях размещены конструкции в виде рупоров и микрофонов RT.
Состав будет курсировать на линии метро до июня 2026 года.