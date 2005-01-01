Мосгорсуд отказался отпускать обвиняемого в шпионаже Уилана

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана.

«Постановление Лефортовского суда Москвы ... оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – цитирует РИА «Новости» судью Дмитрия Пронякина.

Процесс закрыт для публики, так как в материалах дела есть секретные сведения.

На заседание не пустили дипломатов из США, Канады и Британии. Они смогли присутствовать только на оглашении. Уилан участвовал в процессе с переводчиком.

Ранее во вторник адвокат Владимир Жеребенков сообщал, что при задержании в Москве у Уилана нашли документы, содержащие гостайну.

Бывший морской пехотинец Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, ему предъявлено обвинение в шпионаже. По версии следствия, Уилан в Москве занимался сбором данных о российской спецслужбе.

По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года.