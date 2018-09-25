РПЦЗ приостановила совместное служение с архиереями Константинополя

Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) решила приостановить совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата.

«Следуя решению священноначалия РПЦ, приостановить сослужение на архиерейском уровне с Константинопольской православной церковью и участие Русской зарубежной церкви в работе епископских ассамблей, о чем издать циркулярный указ», – говорится в сообщении на сайте синода РПЦЗ.

Также в синоде отметили, что архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр рассказал о своей недавней встрече с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, который выразил ему свое удивление по поводу решения Константинополя направить на Украину экзархов.

Ранее первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион назвал идею создания автокефалии на Украине политической атакой на православие.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о риске колоссальных потерь, которыми грозит РПЦ «автокефалия Украины».