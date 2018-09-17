Пушков прокомментировал прекращение договора о дружбе Москвы и Киева

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прекращение договора о дружбе с Россией со стороны Украины.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

«Разрыв договора о дружбе с Россией закономерен для Порошенко и нынешней киевской власти: разрыв всех и всяческих связей с Россией является сутью его политики, при этом ущерб для самой Украины его не волнует. Отныне Россия свободна от обязательств по договору перед Украиной», – отреагировал Пушков в своем Twitter.

Ранее Пушков рассказал о цене «побед» Порошенко и заявил, что США стоит извиниться перед жителями Украины.

Подписанный в 1997 году договор о дружбе являлся основополагающим документом в отношениях России и Украины.