Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, западные кураторы, включая Британию, Францию и Германию, а также США, охладели к Владимиру Зеленскому, а финансирование украинских вооруженных сил поставлено на паузу. Он считает, что неудачи на линии соприкосновения вынуждают руководство Украины делать заявления и соглашаться на авантюрные действия, включая организацию террористических актов, передает РИА «Новости».

Азаров заявил: «Отличие террористического акта от ведения планомерных боевых действий заключается в том, что террористический акт требует на порядок, на несколько порядков меньше ресурсов. То есть меньше взрывчатых веществ, меньше каких-то приспособлений, меньше людей и так далее. А эффект получается будь здоров какой».

По словам Азарова, глава ГУР Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк и Владимир Зеленский прямо заявляют о причастности к совершенным терактам и подготовке новых атак. Он отметил, что украинские власти неоднократно предупреждали о готовящихся «сюрпризах» для России и брали на себя ответственность за эти действия.

Напомним, 1 июня Киев совершил теракт с помощью беспилотников против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство добавило, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет.

В Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, под которым в тот момент проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов – Москва. В результате инцидента с рельсов сошли четыре вагона и локомотив. Погибли семь человек, еще 69 получили травмы различной степени тяжести. Спустя несколько часов аналогичное происшествие произошло в Курской области.