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Израиль заявил о гибели 24 человек после пуска 400 ракет Ираном
Офис Нетаньяху сообщил о запуске 400 ракет из Ирана по Израилю и 24 погибших
С территории Ирана по Израилю было выпущено около 400 баллистических ракет, зафиксировано 40 мест падения, погибли 24 человека, ранены более 800 человек, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Гендельман заявил, что по Израилю с территории Ирана было выпущено около 400 баллистических ракет с 13 июня, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что зафиксировано примерно 40 мест падения боеприпасов.
Гендельман также сообщил, что потери среди гражданского населения составили 24 погибших, а ранены 804 человека. По его словам, в рамках атаки были запущены сотни беспилотников.
Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави призвал жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, срочно покинуть города ради спасения жизни.
Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Мохаммад Реза Зафарганди заявил, что в результате израильских атак по иранской территории были ранены минимум 1,8 тыс. человек.