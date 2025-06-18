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    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    15 комментариев
    18 июня 2025, 09:19 • Новости дня

    Politico: Трамп выступил против снижения потолка цен на нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Евросоюза о возможном снижении потолка цен на российскую нефть маловероятно из-за несогласия президента США Дональда Трампа с этой мерой, пишет Politico.

    По информации европейских дипломатических источников, инициатива по дальнейшему ограничению стоимости российского сырья встретила сопротивление со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    Собеседники отмечают, что взгляды главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас по этому вопросу не имеют большого значения. По мнению источников, без согласия США ЕС не сможет реализовать новые меры по ограничению цены на нефть из России в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть. ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    16 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская сторона отказалась от встречи с Россией по вопросам нормализации работы дипмиссий.

    Очередная встреча между Россией и США, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что консультации должны были способствовать нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран. Она выразила надежду, что пауза, которую взяла американская сторона, не затянется надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в США Анатолий Дарчиев заявлял, что переговоры России и США по «раздражителям» должны пройти в Москве.

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    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 12:28 • Новости дня
    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана

    Эксперт: Война Израиля и Ирана может спровоцировать глобальный энергетический кризис

    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Котировки нефти толкают вверх несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти. Второй – потенциальное перекрытие Ормузского пролива. В случае реализации последнего сценария цены на сырье уйдут далеко за 100 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана.

    «Мировые рынки отреагировали ростом на эскалацию между Ираном и Израилем. Так, например, в первый день обмена ударами цены на нефть выросли на десять долларов за баррель», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его словам, котировки вверх толкают несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти.

    «В 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Исламской республики и ввели жесткие санкции против Тегерана. Тогда среди мер был и запрет третьим странам покупать иранское сырье. После этого объем экспорта существенно снизился. Но со временем Китай стал игнорировать американские рестрикции и закупать энергоресурсы. К настоящему моменту Иран достиг почти досанкционных показателей», – напомнил аналитик.

    По оценкам эксперта, страна добывает порядка четырех млн баррелей в сутки, а экспортирует – примерно 1,5 млн баррелей в сутки сырой нефти. «До сих пор целями ударов Израиля были иранские ядерные объекты. Постепенно атаки расширяются и на промышленные предприятия. Если еврейское государство начнет бить по нефтяной инфраструктуре Ирана, то это приведет к сокращению экспорта», – рассуждает Юшков.

    Такое развитие события окажет ощутимое влияние на мировые рынки. Цена на нефть может вырасти до 80–90 долларов за баррель, считает эксперт. «Если же Тегеран полностью остановит поставки нефти третьим странам, то мы можем увидеть и 90-100 долларов за баррель. Развитие событий по такому сценарию вполне возможно. Опасения уже сейчас толкают котировки вверх», – пояснил он.

    Второй фактор, который влияет на цены на энергоресурсы – это возможное перекрытие Ормузского пролива, продолжил собеседник. По мнению Юшкова, такой вариант менее вероятен, ведь тогда и сам Тегеран не сможет экспортировать нефть. «Блокада пролива станет крайней мерой иранских властей. На такой шаг они пойдут, если Исламской республике будет грозить экзистенциальная угроза», – полагает спикер.

    «Через Ормузский пролив проходит примерно 20-25% мировой торговли нефтью и 20-30% – СПГ. В случае его перекрытия Ираном цены на черное золото уйдут далеко за 100 долларов за баррель, а на сжиженный природный газ начнут измеряться по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. То есть внутри Персидского залива окажется заперта нефть из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, а также СПГ из Катара. Начнется глобальный энергетический кризис», – прогнозирует экономист.

    В то же время блокада пролива приведет и к другим последствиям. В частности, в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить другие крупные игроки, например, Штаты и Евросоюз. «Их целью станет – разблокировать Ормузский пролив. Иранские власти не смогут долго сопротивляться», – уточнил специалист.

    «Для России радикальный сценарий с блокадой также невыгоден. Он может привести к смене режима в Иране, а Тегеран – наш стратегический партнер. Москву скорее устраивает нынешняя ситуация, когда есть напряженность и риски сокращения экспорта иранской нефти. Это удерживает цены на довольно высоком уровне. Кроме того, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке оттягивает внимание США от Украины», – заключил Юшков.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР сообщил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    В связи с обострением инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

    По информации издания, в минувшие выходные навигационные сигналы более чем с 900 судов в Ормузском проливе и Персидском заливе были нарушены. Это привело к путанице в судоходном узле, говорится в другом материале Bloomberg. Аналитики указывают на повышение вероятности столкновений судов.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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    16 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном

    Политолог Ципис: Самая острая фаза войны Израиля и Ирана еще впереди

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США. Кроме того, западные спецслужбы попытаются спровоцировать «цветную революцию» в Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Напомним, Иран и Израиль четвертые сутки продолжают обмен ударами.

    «Эскалация между Израилем и Ираном еще не достигла самой острой фазы», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его прогнозам, в ближайшие две недели ситуация будет лишь ухудшаться.

    «Удары, которыми обмениваются стороны, усилятся. Более того, в конфликт, скорее всего, вступят страны НАТО, в том числе США и Британия. Они выступят не столько на стороне Израиля, сколько против Исламской республики», – полагает собеседник.

    Он напомнил, что Штаты уже перебрасывают силы на базы вблизи Персидского залива. «Цель Запада – нанесение максимального ущерба иранской ядерной программе и свержение режима в Тегеране, как это было в Ираке и Ливии», – уточнил Ципис. Впрочем, исход нынешних событий не предопределен.

    Так, о военной поддержке Исламской республики объявил Пакистан, который владеет ядерным оружием, напомнил эксперт. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф ранее заявил, что Исламабад окажет Тегерану помощь «всеми возможными средствами». «Баланс сил меняется», – отметил Ципис.

    «Деэскалация возможна лишь при ряде условий. Во-первых, если Иран согласится на все требования Израиля, среди которых – отказ от ядерной программы. Во-вторых, если произойдет смена режима в Тегеране. Я допускаю, что в стране может быть спровоцирована «цветная революция» или гражданская война. Зарубежные спецслужбы работают на этом направлении, активно взаимодействуя с иранской оппозицией», – детализировал политолог.

    «Стоит также учитывать, что наблюдается бегство мирного населения из иранской столицы. Они уезжают либо на периферию, либо в соседние государства, включая Азербайджан и страны Средней Азии. Для сравнения: в Израиле пока нет паники, хотя ситуация очень напряженная», – заключил собеседник.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР заявил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    За три дня ракетных атак в Израиле погибли 24 человека, пострадали почти 600, следует из данных правительства Израиля. По информации иранского Минздрава, с начала обострения конфликта погибли 224 человека, 1277 госпитализированы. 90% пострадавших – гражданские лица.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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    17 июня 2025, 10:51 • Новости дня
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    @ Oleksii Chumachenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Военный конфликт на Украине постепенно превращается в затяжное противостояние, и теперь западным странам приходится столкнуться не с победой Киева, а с мировым соглашением о прекращении боевых действий, пишет Politico.

    Издание указывает, что длительная и истощающая фаза конфликта на Украине вынуждает западных политиков переосмысливать изменение поддержки Киева. На Западе все чаще признают: масштабная военная победа Украины становится маловероятной, несмотря на значительные финансовые вложения и военную помощь, передает Politico.

    Эксперты отмечают, что конфликт оказался затяжного характера. При этом, по данным украинского Минобороны, более 30% призывников не вышли на службу, а снижение мобилизационного возраста до 25 лет не решило проблему нехватки кадров. Кроме того, демографическая и экономическая ситуация усугубляется, а политическое разногласие и коррупция вызывает нарастающее раздражение в Киеве.

    Аналитики отмечают, что Россия в то же время смогла перестроиться на военных рельсах и обогнать Запад по производству боеприпасов.

    В статье сообщается, что на недавних мировых переговорах в Стамбуле стороны продемонстрировали значительные разногласия: Киев предложил 30-дневное продолжение огня, Москва – два-три дня для эвакуации погибших.

    Эксперты считают, что западным лидерам предстоит определиться – продолжать поддерживать Украину без ограничения или искать варианты замораживания конфликта.

    Такой компромисс, как отмечают аналитики, может означать сохранение контроля над текущими территориями, обеспечение международных гарантий безопасности вне границ НАТО и поэтапные международные отношения, сопровождающиеся экономической и гуманитарной поддержкой.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    16 июня 2025, 01:42 • Новости дня
    Цена Brent поднялась выше 78 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном цены на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подскочили более чем на 4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    В начале новой торговой недели стоимость Brent поднималась до 78,32 доллара за баррель (плюс 4,18%), позднее рост замедлился до 76,49 доллара (плюс 1,74%). Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 2,71% и стоили 75,16 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на нефть марки Brent 13 июня превышала 78 долларов за баррель впервые с 28 января. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

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    16 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7, пишут украинские СМИ со ссылкой на двух анонимных дипломатов из стран ЕС.

    Евросоюз не будет в одностороннем порядке снижать потолок цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда». Один из источников заявил: «Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить это предложение в 18-й пакет санкций».

    Второй дипломат пояснил, что для Евросоюза снижение потолка цен в одностороннем порядке «является невыгодным». Решение принято в контексте согласованных действий с партнерами по G7, чтобы избежать экономических потерь и разногласий внутри блока.

    Ранее ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    16 июня 2025, 10:57 • Новости дня
    Цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Рынок нефти отреагировал резким ростом цен после взаимных атак Израиля и Ирана, вызвавших опасения перебоев поставок из региона, обеспечивающего около трети мировой добычи.

    Рост цен на нефть связан с усилением военного противостояния между Израилем и Ираном, передает Bloomberg.

    В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам.

    Израиль нанес удар по газовому месторождению South Pars, после чего там произошел взрыв и остановилась работа одной из платформ.

    Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья. Эксперты отмечают, что основная угроза для рынка – возможная попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти. При этом аналитики считают, что такой шаг маловероятен из-за риска для собственных поставок Ирана, прежде всего в Китай.

    Несмотря на опасения, инфраструктура по экспорту нефти из Ирана осталась нетронутой, а текущие опасения касаются краткосрочных перебоев и возможного затяжного конфликта в регионе. Специалисты отмечают, что цены на нефть отыграли все потери с начала года. В опционных торгах сохраняется повышенная волатильность и рост интереса к покупкам на повышение, что демонстрирует тревожность рынка.

    Напомним, мировые цены на нефть в понедельник поднялись примерно на 1% на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

    При этом в Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива.

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    15 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Песков сравнил российско-американские отношения с авгиевыми конюшнями
    Песков сравнил российско-американские отношения с авгиевыми конюшнями
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для преодоления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным прокомментировал темпы продвижения диалога между Россией и США. Он отметил, что двусторонние отношения накопили большую инерцию, препятствующую быстрому налаживанию контактов, передает РИА «Новости».

    Песков также заявил: «Авгиевы конюшни наших двусторонних отношений слишком грязные, долго их убирать», подчеркнув, что устранение накопившихся проблем потребует времени и усилий.

    Напомним, в субботу президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    11 июня президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    Ранее Песков сообщил, что диалог между Россией и США продолжается на фоне сохраняющихся сложностей и большого числа нерешенных вопросов в двусторонних отношениях.

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    17 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Глава РФПИ: Антироссийские санкции стоили США 300 млрд долларов

    Дмитриев оценил потери экономики США от антироссийских санкций в 300 млрд долларов

    Глава РФПИ: Антироссийские санкции стоили США 300 млрд долларов
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оценку ущерба экономике США из-за антироссийских санкций в 300 млрд долларов озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По его словам, американские компании понесли значительные убытки, и эта оценка ранее уже называлась им в феврале 2025 года, передает ТАСС.

    «Поскольку Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: 300 млрд долларов – это глупость Байдена», – заявил глава РФПИ в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) в ответ на пост иностранного журналиста.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о положительном знаке со стороны американского коллеги относительно законопроекта о введении санкций против России. Макрон поделился этим на саммите G7, посчитав ответ Трампа обнадеживающим.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого администрация Трампа пыталась изменить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

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    17 июня 2025, 21:43 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 76 долларов

    Стоимость нефти Brent достигла 76,28 долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    На вечерних торгах в Лондоне цена нефти Brent с поставкой в августе 2025 года значительно увеличилась, превысив ключевой уровень 76 долларов за баррель.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года ускорила рост на лондонской бирже ICE, передает ТАСС. По состоянию на 21:09 по московскому времени цена Brent повышалась на 5,1% и достигала 76,2 доллара за баррель.

    К 21:15 по Москве фьючерсы Brent усилили рост, достигнув 76,28 доллара, что соответствовало увеличению на 5,21%. Параллельно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе выросли на 3,61% и торговались на уровне 73,14 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, среди которых был беспилотник Hermes.

    Соединенные Штаты не планируют устранять верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако президент США Дональд Трамп считает, что Хаменеи должен капитулировать.

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    17 июня 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп пожаловался, что санкции обходятся США в «огромные деньги»

    Трамп: Санкции обходятся США в очень большие деньги

    Трамп пожаловался, что санкции обходятся США в «огромные деньги»
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать, заявил он в беседе с пулом журналистов Белого дома.

    Когда Трампа спросили о возобновлении переговоров между США и Россией, он ответил, что «Они уже начались», при этом об усилении санкций против России Трамп говорить не намерен, так как скептически настроен.

    «Санкции обходятся нам в большие деньги. Когда я налагаю санкции на страны, это обходится США в большие деньги, в огромные деньги. Надо говорить о миллиардах и миллиардах долларов, санкции – это не так просто, это не просто улица с односторонним движением», – ответил глава Белого дома.

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей.

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    16 июня 2025, 09:40 • Новости дня
    Глава Пентагона не смог определить местоположение Калининграда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе не смог ответить на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана о местонахождении Калининграда.

    Хегсет попытался перевести ситуацию в шутку, сказав: «Похоже, что мы тут с вами играем в викторину». На дополнительный вопрос о Сувалкском коридоре Хегсет тоже не ответил, предложив Виндману самому рассказать о нем. Этот эпизод вызвал вопросы к осведомленности руководителя Пентагона относительно ключевых геополитических точек в Европе, передает РИА «Новости».

    Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

    Позже Bild сообщил, что население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания.

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    16 июня 2025, 09:24 • Новости дня
    Politico: Страны G7 на саммите не смогут поддержать Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде, сообщили европейские дипломаты изданию Politico.

    Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщает, что сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде. По данным источников, среди союзников Киева преобладает скептицизм относительно возможности совместных действий, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что часть европейских лидеров и американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и Ричард Блюменталь выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако президент США Дональд Трамп, как полагают, не заинтересован в такой инициативе.

    Также, по мнению европейских дипломатов, американский лидер не поддержит законопроект о новых рестрикциях против России, предусматривающих импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, приобретающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.

    Саммит «Группы семи», в которую входят Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, проходит с 15 по 17 июня в канадском Кананаскисе, провинция Альберта.

    Белый дом ранее анонсировал встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде.

    Американский сенатор заявил о намерении добиваться введения новых антироссийских санкций до начала саммита G7.

    США выступают против снижения потолка цен на продажу российской нефти.

    Участники G7 намерены отказаться от совместного итогового коммюнике по итогам саммита в Канаде из-за разногласий по вопросу Украины.

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