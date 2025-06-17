Бельгийский наемник заочно осужден за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале СК России, суд признал доказательства по делу бельгийского наемника Мартина Жака достаточными для вынесения заочного приговора. Жак был заочно признан виновным в участии на стороне Киева в вооруженном конфликте, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК России. Приговор суда – 14 лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что в марте 2022 года Жак заключил контракт и вступил в ряды военизированного формирования на Украине в качестве наемника. Отмечается, что он прошел военную подготовку, был обеспечен оружием и боеприпасами.

СК России подчеркнул, что Жак принимал участие в боях против силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих, действуя за денежное вознаграждение и выполняя приказы командования. На данный момент Жак объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса к 28 годам заключения за вторжение в Курскую область в составе ВСУ.

Верховный суд Донецкой народной республики назначил гражданке США Саре Эштон-Чирилло 20 лет заключения за участие в боевых действиях на стороне украинских сил и распространение недостоверной информации о ВС России.