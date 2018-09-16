Пушков рассказал о цене «побед» Порошенко

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал рассчитанный в ООН рейтинг человеческого развития.

Пушков сообщил, что «прозападные Грузия, Украина и Молдавия заняли 70, 88 и 112 места – далеко позади России (49) и Белоруссии (53)».

«Не помогла им «евроинтеграция». Вот и вся цена «победам» [украинского президента Петра] Порошенко – почетное место на самых задворках Европы», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, в докладе Программы развития ООН говорится, что Россия попала в группу стран с самым высоким уровнем человеческого развития.