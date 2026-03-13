NYT: Китай усилил влияние на фоне войны в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Война на территории Ирана может привести к усилению позиций Китая и изменению баланса сил в Азии, пишет The New York Times.

Американские военные уже перебросили авианосную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток, а теперь перемещают современные системы противовоздушной обороны, включая батареи Patriot и комплексы THAAD, из Азии для защиты от иранских дронов и ракет. Впервые перехватчики THAAD из Южной Кореи, где они были размещены для сдерживания угроз со стороны КНДР, отправляются в другую точку мира, и это вызывает тревогу у союзников США.

В условиях войны, продолжающейся меньше двух недель, обещания Вашингтона о приоритете безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе подвергаются испытанию. По оценкам Пентагона, только за первые шесть дней боевых действий расходы США уже превысили 11,3 млрд долларов. Австралия также направила свои самолеты, персонал и ракеты класса «воздух-воздух» на Ближний Восток, а Япония и Тайвань опасаются задержек с поставками американских вооружений из-за интенсивного расхода боеприпасов.

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил на заседании кабинета: «Хотя мы выступаем против вывода ПВО, невозможно полностью влиять на это решение». Аналитики отмечают, что перемещение западных систем защиты из Азии на фоне угроз со стороны Китая и КНДР наносит удар по доверию к гарантиям безопасности США, а Пекин получает новые козыри для расширения влияния. Китай, в частности, продолжает строительство искусственных островов и наращивает присутствие в Южно-Китайском море, а резкое подорожание нефти и перебои с топливом усиливают экономическую зависимость азиатских стран от Ближнего Востока.

Эксперты опасаются, что переброска вооружений выявила ограниченность американских запасов: за две недели войны было израсходовано более 1 тыс. ракет Patriot, тогда как в 2025 году их было произведено только 600. Контракты на поставку американских вооружений задерживаются на годы: Япония до сих пор не получила 118 заказанных позиций. В Тайване также отмечают задержки, опасаясь снижения обороноспособности и оправданности закупок у США.

На фоне происходящего страны региона активизируют развитие собственных военных программ. Япония работает над созданием дальнобойных ракет, Южная Корея получила одобрение США на разработку атомных подлодок. Президент Ли подчеркивает: «Если мы зависимы от других, эта зависимость может однажды рухнуть. Всегда нужно думать, что делать, если внешней поддержки не будет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Китая заявило о возможности реализации сценария «Терминатора» из-за развития военного искусственного интеллекта. Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания. Глава МИД Китая призвал остановить войну на Ближнем Востоке, процитировав Лао-Цзы.