Россия вошла в число стран с самым высоким уровнем развития

Россия попала в группу стран с самым высоким уровнем человеческого развития, говорится в докладе Программы развития ООН.

Всего в рейтинг ООН вошли 189 стран. Первые места заняли Норвегия, Швейцария и Австралия, передает РИА «Новости».

Группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития формируют 59 государств, среди которых Эстония (30-е место), Польша (33-е место), Литва (35-е место), Латвия (41-е место), Россия (49-е место), Белоруссия (53-е место), Казахстан (58-е место).

Следующая группа стран – с высоким уровнем развития. К этой категории относится ряд постсоветских государств – Грузия (70-е место), Азербайджан (80-е место), Армения (83-е место), Украина (88-е место), Узбекистан (105-е место), Туркмения (108-е место).

В группу со средним уровнем развития попали Молдавия (112-е место) и Таджикистан (127-е место).

Рейтинг основан на индексе человеческого развития, при расчете которого учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения страны и уровень жизни.

В июле Россия поднялась на одну строчку в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год и заняла 11-е место.