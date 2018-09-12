Президент Владимир Путин предложил создать на острове Русский центр цифрового развития и поручил правительству проработать специальный статус для острова, чтобы компании могли тестировать здесь свои передовые разработки.

«В рамках нашей программы цифровой экономики предлагаю создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых «больших данных», кибербезопасности», – сказал Путин.

В частности, президент отметил, что два месяца назад на базе Дальневосточного федерального университета в рамках национальной технологической инициативы впервые прошел уникальный инновационный курс обучения цифровым технологиям.

«Весь процесс – от сбора слушателей до разработки индивидуальных образовательных траекторий – был построен с использованием технологий искусственного интеллекта. Сегодня, с учетом этого опыта, в Дальневосточном федеральном университете запущена постоянная программа подготовки специалистов, управленцев в области цифровой экономики. Будем распространять эту практику на другие регионы и университеты нашей страны», – сказал российский лидер.

Также президент поручил кабинету министров и госкомпаниям размещать на острове Русский свои инжиниринговые и исследовательские подразделения, передает РИА «Новости».

«Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, а это Роснефть, Газпром, Росатом, Роскосмос, предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, и другие размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения центра исследований и разработок. Прошу правительство и руководство компаний рассматривать это как прямое поручение», – отметил Путин.

Ранее Путин в рамках четвертого Восточного экономического форума заявил, что Россия стремится создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и экономической интеграции.