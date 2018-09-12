Путин поручил сделать Дальний Восток локомотивом российской экономики

Президент Владимир Путин в рамках четвертого Восточного экономического форума заявил, что Россия стремится создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и экономической интеграции.

Также, по словам президент, Дальний Восток получит роль локомотива российской экономики. «Убежден, новая роль Дальнего Востока, как локомотива отечественной экономики и товарной культуры в предстоящий год будет набираться», – заявил Путин.

«Убежден, Дальний Восток способен и должен стать мощным экономическим, индустриальным центром с большим экспортным потенциалом. А для этого нам не обойтись без предпринимательской энергии, роста малого и среднего бизнеса», – заявил Путин.

По его словам, по качеству делового климата регион должен быть конкурентоспособен и по отношению к другим субъектам России и по отношению к странам-соседям.

Президент подчеркнул, что правительство стремится создать в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе мощный центр международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры. Он отметил, что создание такого центра нацелено на повышение благополучие жителей дальневосточного региона – «для того, чтобы люди могли в полной мере реализовать себя».

В связи с этим глава государства поручил правительству и губернаторам провести аудит неиспользуемых сельскохозяйственных земель и стимулировать их ввод в оборот, передает РИА «Новости».

Также будет разработана нацпрограмма развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой продления до 2035 года. «Учитывая значение такой национальной программы, она будет утверждена указом президентом России», – сказал Путин.