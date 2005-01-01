Москва не считается с интересами Киева, но Украина может изменить ситуацию, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь.

В эфире телеканала «112 Украина» украинский депутат призвал изменить «тональность» диалога с Россией, отказаться от риторики угроз. Вместо этого, продолжил Бондарь, Украина должна сконцентрироваться на экономическом возрождении страны, которое, по его словам, достижимо с помощью дешевых кредитов предприятиям.

Бондарь призвал ввести на Украину два-три крупнейших американских или европейских банков. «Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет», – призвал он.

«Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то, действительно, если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы. Вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути», – добавил он.

Украина «каждый день воюет, а результат все хуже и хуже», подчеркнул депутат Рады.

«Сегодня если мы будет продолжать ездить по миру и просить дальше давить на Россию – на нас весь мир смотрит, но занят своей экономикой. Надо понимать Путина, чем больше на таких людей давишь, как на Сталина, на Черчилля – у них обратная реакция», – добавил Бондарь.

Он призвал страну стать «богатой и крепкой» и пообещал, что после этого с ней начнут считаться.

Напомним, после произошедшего на Украине 22 февраля 2014 года государственного переворота, в результате которого к власти пришел Петр Порошенко, отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Украина, однако, продолжает считать Крым своей территорией. В апреле того же года украинские власти начали карательную операцию в Донбассе. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт в Донбассе и назвали «страной-оккупантом».

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.