Акцизы на табак и алкоголь предложено увеличить

В Госдуму внесен законопроект о повышении акцизов на сигареты и табачные изделия на 10–20%.

Повышение рассчитано на 2019–2021 годы. В следующем году акцизы на сигареты и папиросы могут составить 1890 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2568 рублей за 1 тыс. штук, передает ТАСС со ссылкой на документ.

В 2020 году акцизы могут вырасти до 1966 рублей и не менее 2671 рубля, в 2021 году – 2045 рублей и не менее 2778 рублей.

Предложено увеличить акцизы на табак с 5280 рублей за 1 кг в 2018 году до 5808 рублей в 2019 году, 6040 рублей в 2020 году и до 6282 рублей в 2021 году. Похожее повышение коснется сигар и сигарилл. Акциз на трубочный табак увеличится с 2772 рублей за 1 кг до 5808 рублей, 6040 рублей и 6282 рублей в 2019–2021 годах.

Кроме того, говорится об увеличении акцизов на электронные системы доставки никотина – с 44 рублей за штуку до 48 рублей в 2019 году, 50 рублей – в 2020 году, 52 рублей – в 2021 году. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина вырастет с 11 рублей за 1 мл до 12, 13 и 14 рублей в последующие три года.

Также предложено незначительно увеличить акцизы на алкогольные напитки. Так, акцизы на пиво с алкогольным градусом от 0,5% до 8,6%, сидр и медовуху планируется увеличить с 21 рубля за 1 литр до 22–23 рублей в 2020–2021 годах. Акциз на игристые вина могут повысить в 2020–2021 годах с 36 рублей за 1 литр до 37–38 рублей. На вино – к 2021 году с 18 до 20 рублей за литр.

Ранее в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект о введении акцизов на смесь для кальянов.

Отметим, ставки акцизов на сигареты и папиросы в России с 1 июля 2018 года увеличатся на 10% – до 1,718 тыс. рублей за 1 тыс. штук.

В мае исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование, которое показало сокращение доли курящего населения в России за последние пять лет.