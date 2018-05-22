Минздрав обосновал необходимость повышения цен на табак

Повышение цены на табачную продукцию уменьшит ее потребление, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Ставки акцизов на сигареты и папиросы в России с 1 июля 2018 года увеличатся на 10% – до 1,718 тыс. рублей за 1 тыс. штук.

«Когда мы говорим об акцизах, мы должны понимать, для чего мы налогом облагаем табак. Сегодня в целом мир сходится в том, что налогооблажение является эффективным способом снижения потребления табака, поэтому из этого тезиса мы должны исходить, когда определяем налоговую политику», – передает РИА «Новости» слова Салагая на круглом столе «О государственном регулировании производства и оборота табачной продукции».



По его словам, существует зависимость отношения цены и потребления табака, установленная Всемирной организацией здравоохранения.



Салагай заявил также, что необходимо бороться с контрафактом и повышать собираемость акцизных налогов в сфере табака.

Напомним, в декабре 2017 года Минздрав отказался от экологического налога на сигареты в новой версии проекта Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу.