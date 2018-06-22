В России задумались над введением акцизов на смесь для кальянов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому с 1 января 2019 года предлагается ввести акцизы на смесь для кальянов; таким образом, акцизы вырастут с 457 рублей за килограмм в 2019 году до 495 рублей в 2021-м.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о предложении «внести изменения в ст. 181 Налогового Кодекса, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 года к подакцизным товарам кальянной смеси», передает РИА «Новости».

В данный момент эти смеси не облагаются акцизом. Правительство предлагает установить ставку акциза на кальянную смесь за килограмм в размере 457 рублей в 2019 году, 476 рублей – в 2020 году, 495 рублей – в 2021 году

Кальянной смесью считается многокомпонентная смесь, используемая для курения кальяна. Она изготавливается из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов.

Доля нерастворимых в воде компонентов не должна превышать 20% массы смеси.

Ранее правительству России предложили запретить курение бестабачных смесей в заведениях при жилых домах.