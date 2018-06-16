Предложено запретить курение бестабачных смесей в заведениях при жилых домах

Правительству России предложили запретить использование бестабачных курительных смесей в кафе и барах, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Соответствующее предложение Заксобрания Карелии премьер-министру Дмитрию Медведеву подготовила первый зампред парламента Ольга Шмаеник («Единая Россия»), передает RT.

Из документа следует, что курение бестабачных смеcей через кальян становится все более распространенным занятием среди россиян в барах и кафе, однако подобные заведения нередко размещаются в многоквартирных домах.

Жильцам располагающихся рядом квартир приходится вдыхать дым, который образуется при курении таких смесей. Заложниками ситуации становятся и некурящие посетители общественных заведений.

Автор обращения утверждает, что токсичность кальянного дыма от бестабачных смесей равна или превышают таковую от смесей на основе табака.

Отмечается также, что потребление бестабачных смесей через кальян в общественных местах вовлекает в процесс курения подростков, а действующий закон никак не ограничивает использование таких изделий несовершеннолетними.

Шмаеник добавила, что рассмотрение документа запланировано на 19 и 21 июня; в случае поддержки предложение будет направлено Медведеву до конца месяца.

Ранее Роспотребнадзор подсчитал сумму штрафов, собранных в России за нарушения требований антитабачного закона за первый квартал 2018 года.