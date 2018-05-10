Роспотребнадзор подсчитал сумму штрафов за нарушение антитабачного закона

Общая сумма штрафов, собранных в России за нарушения требований антитабачного закона за первый квартал года, составила более 30 млн рублей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как говорится в сообщении ведомства, «за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака... общая сумма назначенных административных штрафов составила более 30 млн рублей», передает РИА «Новости».

Сообщается также, что к административной ответственности привлечен 2671 человек.

«В их числе 763 гражданина, 1 тыс. 039 работников организаций-продавцов табачной продукции, 278 индивидуальных предпринимателей, 591 юридическое лицо», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, Роспотребнадзор по итогам 2017 года оштрафовал нарушителей антитабачного законодательства на сумму около 124 млн рублей.