Доля курящих россиян значительно сократилась за пять лет

Исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование, которое показало сокращение доли курящего населения в России за последние пять лет.

«За последние пять лет доля курильщиков сократилась на треть – с 40% населения в 2013 году до 31% на начало 2018 года», – сообщается на сайте «Ромира».

По данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, на начало года к потребителям табака в России, выкуривающим не менее трех сигарет в день, можно было отнести 42% мужчин и 13% женщин. «Причем среднее количество выкуриваемых сигарет в день значительно превышает минимальный порог – 17 штук, при этом среди мужчин этот показатель достигает 18 сигарет, а для женщин – 15 сигарет», – говорится в исследовании.

Снижение доли курильщиков в последние годы начало замедляться, отмечается в сообщении. Это объясняется переходом курильщиков сигарет на другие виды табачной и никотинсодержащей продукции – кальяны, электронные сигареты, системы нагревания табака. По данным Romir Scan Panel, в 2016 году альтернативными никотиносодержащими продуктами пользовались 4% курильщиков, сейчас эта доля выросла уже до 11%.

Данные скан-панели подтверждаются и результатами опроса курильщиков, проведенного холдингом «Ромир» в начале 2018 года. Согласно ему, кроме сигарет 32% курильщиков параллельно пользуются и другими никотинсодержащими продуктами: вэйпами (19%), одноразовыми электронными сигаретами (18%), электронными сигаретами со сменным картриджем (10%), системами нагревания табака (10%). 26% потребителей сигарет также курят кальяны.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 000 россиян, 11 500 домохозяйств в 190 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

В опросе среди курильщиков приняли 1500 респондентов, потребителей табака и никотиносодержащих продуктов. Возраст участников опроса от 18 лет и старше, место проживания – все федеральные округа и все типы городов.