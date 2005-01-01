«Северный поток – 2» – это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, заявила заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроед.

«Единственный вопрос – когда она это оружие задействует», – приводит слова Сыроед РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

Она заявила, что «между Россией и другим цивилизованным миром пропасть», а «люди не понимают» этого. По словам Сыроед, «это деспотия и свобода», которые не могут быть совместимы.

Как заявила заместитель председателя Верховной рады, «невозможно торговать, потому что ты торгуешь ценностями».

«Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится», – сказала Сыроед, по мнению которой «поощрение финансовой агрессии России приведет к тому, что она неминуемо станет угрозой для всего мира».