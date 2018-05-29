Штайнмайер посоветовал Украине не критиковать Германию

Киеву не стоит критиковать Берлин, который предпринимает усилия для сохранения транзита российского газа через Украину, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Вы не должны критиковать Германию в связи с «Северным потоком – 2», так как Германия предпринимает усилия для обеспечения транзита через Украину. Для этого идут переговоры на разных уровнях», передает слова Штайнмайера ТАСС.

Он также отметил, что опасения Украины о прекращении транзита российского газа через территорию страны безосновательны, передает РИА «Новости».

«Самая большая обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, что это безосновательные переживания», – заметил он.

Вопрос о транзите, добавил он, обсуждается на переговорах между Украиной, Германией и ЕС. «Даже если мы говорим о «Северном потоке – 2», мы также говорим о будущем и безопасности Украины», – добавил президент Германии.

Напомним, в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет закрывать транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным.

Ранее в мае президент Украины Петр Порошенко заявлял, что цель проекта «Северный поток – 2» заключается в том, чтобы «подорвать единство Европы, а потом ее уничтожить».

В апреле Газпром сообщал, что не планирует продлевать действующий контракт с Украиной, но это не означает прекращение транзита после 2019 года. Тем временем Киев заявил, что уже в 2018 году может повысить тариф на транзит.