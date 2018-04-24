Газпром не исключил продолжения транзита газа через Украину после 2019 года

Газпром не планирует продлевать действующий контракт с Украиной, но это не означает прекращение транзита после 2019 года, заявил зампред правления Газпрома Александр Медведев.

Так, по его словам, Газпром готов к переговорам по новому транзитному контракту с Украиной, и разбирательства в Стокгольмском арбитраже этому не мешают.

Он также отметил, что возможные объемы транзита газа из России через Украину после 2019 года зависят от позиции Киева, передает РИА «Новости».

Также Медведев добавил, что Газпром ожидает установления нового рекорда по объемам поставок газа в Европу в 2018 году.

«2018 год дает основания полагать, что и в этом году будет установлен новый рекорд экспорта газа в Европу», – передает ТАСС слова Медведева на международной конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия – ЕС», организованной «Российским газовым обществом».

Напомним, 20 апреля Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной.

Тем временем Нафтогаз заявил, что если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит.

2 апреля сообщалось, что Газпром за три месяца текущего года увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% по сравнению с 2017 годом.