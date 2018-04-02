Компания Газпром за три месяца текущего года увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% по сравнению с 2017 годом.

С 1 января по 31 марта компания поставила в страны дальнего зарубежья 54,4 млрд кубометров газа. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 3,3 млрд кубометров, или 6,6%, отметили в Газпроме.

«Газпром установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье за месяц – в марте экспортировано 19,6 млрд кубометров. Следует отметить, что максимальный показатель месячного экспорта достигнут в весенний, а не в зимний период. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2017 года (19,1 млрд кубометров)», – цитирует РИА «Новости» сообщение Газпрома.



Значительный прирост по итогам трех месяцев показали Германия (на 12,2%), Франция (11,1%), Австрия (83,5%), Нидерланды (127%) и другие страны Европы.

Также Газпром сообщил об увеличении показателей добычи.

«За первые три месяца года компания нарастила добычу газа до 133,8 миллиарда кубометров – увеличение на 5,4% по сравнению с январем-мартом 2017 года... В марте добыто 46,5 миллиарда кубометров – максимум для этого месяца за последние шесть лет. Это не только на 20,5% больше, чем в марте 2017 года, но и выше добычи «Газпрома» в январе и феврале текущего года», – отметили в компании.