Порошенко попросил Европу не кормить российского «монстра»

Цель проекта «Северный поток – 2» заключается в том, чтобы «подорвать единство Европы, а потом ее уничтожить», говорится в статье украинского президента Петра Порошенко, опубликованной в Frankfurter Allgemeine.

По словам Порошенко, строительство «Северного потока – 2» – это «трагическая историческая ошибка», передает ИноТВ содержание статьи украинского президента. Он назвал «Северный поток – 2» «геополитическим проектом», который якобы не имеет отношения к экономике.

По его словам, идеология, направленная на «подрыв единства Европы», «всегда стояла за энергетической политикой Кремля».

Порошенко просит Европу не проявлять слабость и не идти на примирение с «агрессором», пока Москва «не прекратит атаковать Украину и Запад».

После реализации «Северного потока – 2» «Кремль больше ничто не будет сдерживать от еще более жестких нападок на наши общие ценности». «Это развяжет России руки», – пишет Порошенко.

При этом Порошенко советует не прельщаться предполагаемыми выгодами, которые обещает российская сторона. «Пожалуйста, не питайте иллюзий! – взывает он к своим европейским партнерам. – Строительство «Северного потока – 2» Россия расценит как приглашение вернуться к «обычному ведению дел» и воспримет все это как давно ожидаемый «поворотный момент».

Многие в Европе увидят в этом попытку «накормить монстра», предостерегает политик.

Отметим, позиция Берлина по «Северному потоку – 2» полностью совпадает с российской позицией. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что Германия рассматривает совместный с Россией проект строительства газопровода «Северный поток – 2» как коммерческий. Президент Владимир Путин заявлял, что в этом проекте нет политики – по его словам, это исключительно экономический и коммерческий шаг.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с Владимиром Путиным накануне заявила, что после строительства «Северного потока – 2» роль Украины как транзитной страны нужно сохранить.