Путин обозначил позицию России по транзиту через Украину

Россия не будет закрывать транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин также выразил готовность к переговорам с украинскими партнерами.

В апреле глава правления Газпрома Алексей Миллер отмечал, что транзит через Украину сильно упадет после введения «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Вместе с тем он заявлял, что Газпром никогда не ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину.

На ПМЭФ президент сообщил, что Россия будет думать над либерализацией нынешней системы допуска к экспорту газа в Европу. «Сегодня вот в «Северном потоке – 2» принимает участие пять европейских компаний. Если Total будет шестой, то, пожалуйста, вот прямое участие в транспортировке», – сообщил Путин.

Он также ответил на вопрос главы французской Total Патрика Пуянне о транспортировке газа в Европу. «Это уже сегодня можно делать, через «Газпром экспорт», – сказал Путин.

Путин подчеркнул, что российские трубопроводные системы не имеют конкуренции на европейском рынке по цене газа для потребителей. «Если, конечно, Европа хочет оставаться конкурентоспособной, а не хочет покупать втридорога от каких-то других производителей», – заметил он.

Глава государства подчеркнул, что и добыча, и доставка на такие расстояния при таких объемах позволяет России как минимум на 30% снижать цены на газ, который может быть технически поставлен из Соединенных Штатов.

Путин признал, что СПГ может быть целесообразен, но в редких случаях, например когда это касается поставок на удаленные рынки – в США или Индию. «А на определенные расстояния и при определенном объеме поставок самым выгодным может быть только трубопроводный газ», – подчеркнул российский лидер.

Напомним, США хотят заблокировать «Северный поток – 2», чтобы продавать СПГ в Европу через Германию. По мнению США, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа. Между тем в четверг немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall выразила уверенность в том, что «Северный поток – 2» будет построен.