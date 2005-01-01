США нашли новый предлог для санкций против «Северного потока – 2»

Госсекретарь США Майк Помпео нашел обоснование для продолжения введения новых ограничительных мер в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».

Помпео заявил в палате представителей во время обсуждения бюджета США на 2019 год, что Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа, передает РИА «Новости».

Он предложил заменить газ другими источниками энергоресурсов, которые можно доставлять через Кавказ и другие страны.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как американский лидер Дональд Трамп пытается защитить газовый бизнес США с помощью санкций против российского проекта «Северный поток – 2».

Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 27 апреля попросил ее отказаться от поддержки строительства «Северного потока – 2» в обмен на переговоры по новому торговому соглашению с ЕС.

Трамп намерен заблокировать «Северный поток – 2», чтобы США могли продавать СПГ в Европу через Германию. Также Вашингтон считает, что реализация проекта сделает Украину более уязвимой для давления со стороны России.