Wintershall выразила уверенность в строительстве «Северного потока – 2»

Немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall уверена, что «Северный поток – 2» будет построен, заявил член правления компании Тило Виланд.

Виланд заявил в кулуарах ПМЭФ, что для него «нет варианта, что «Северный поток –2» не будет построен», и выразил уверенность, что «соблюдение всех требований и правил проектной компанией приведет к успешной реализации проекта», передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что вокруг «Северного потока – 2» «слишком много политики»; для самого же Виланда «это коммерческий проект».

«Проектная компания с поддержкой инвесторов хочет построить новую инфраструктуру для поставки газа в ЕС, которая очень нужна и будет нужна в будущем. Добыча в Нидерландах падает, и даже при стабильном спросе на газ в Европе нехватка импорта газа будет расти. Любая инфраструктура нужна, это будет способствовать обеспечению энергобезопасности в ЕС», – отметил член правления Wintershall.

Кроме того, Виланд считает, что «США довольно открыто используют механизм санкций для продвижения своих интересов на европейском газовом рынке».

Так, для покрытия поставок газа, требуемых для обеспечения «Северного потока – 2» (55 млрд кубометров в год), «нужно 275 танкеров СПГ из США в год», и «нужно понимать, могут ли они осуществить их, и, во-вторых, оценить влияние поставок на окружающую среду, поскольку транспортировка по газопроводу всегда оказывает меньшее влияние, чем перевозка танкерами в части выбросов углекислого газа».

Виланд заявил также, что Wintershall ожидает от нового правительства России поддержки иностранных инвестиций в российские проекты, добавив, что видит в стране «стабильную политическую ситуацию».

В настоящее время Wintershall и ее партнеры намерены предложить российскому правительству снижение НДПИ для совместного с «Газпромом» и австрийской OMV проекта по разработке Южно-Русского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

«Снижение не обязательно должно быть таким же, как для ачимовских проектов. Но мы бы хотели вступить в переговоры и объяснить, почему оно необходимо. Правительству нужно время, чтобы сформироваться, и после мы обратимся к ним, чтобы продолжить конструктивные переговоры, которые у нас всегда были с правительством России», – отметил Виланд.

Он добавил, что в компании ориентируются на снижение НДПИ «для всего срока реализации проекта».

Южно-Русское месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе; оно является одним из крупнейших в стране. Суммарные запасы месторождения оцениваются в 1 трлн кубометров газа.

Разработку месторождения ведет «Севернефтегазпром», 40% в котором принадлежит «Газпрому», 35% – Wintershall Holding GmbH, 25% владеет OMV.

Wintershall является дочерним предприятием концерна BASF. В России компания совместно с «Газпромом» разрабатывает, помимо Южно-Русского месторождения, первый, четвертый и пятый участки ачимовских залежей Уренгойского месторождения, а также владеет акциями оператора «Северного потока», участвует в проекте «Северный поток – 2».

Напомним, США хотят заблокировать «Северный поток – 2», чтобы продавать СПГ в Европу через Германию. Также Вашингтон считает, что реализация проекта сделает Украину более уязвимой для давления со стороны России. Кроме того, по мнению США, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа.