Порошенко обвинил Москву в сокращении торговли между Россией и Украиной

Доля России во внешнеторговом обороте Украины упала более чем втрое, до 9%, заявил украинский президент Петр Порошенко, возложив ответственность за такие показатели на Москву.

«Важным элементом гибридной войны (…) является экономическая война, речь идет о блоке и эмбарго (России – прим. ВЗГЛЯД) на поставки украинских товаров», – приводит его слова РИА «Новости».

«Речь идет о том, что наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего оборота, тогда как раньше это было более трети», – заявил Порошенко.

Напомним, что именно Порошенко с момента, когда он пришел к власти в 2014 году, вводит в отношении России санкции и сворачивает экономические связи с Россией. Так, летом 2014-го он запретил любое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.

Украина ввела пошлину в размере 31,33% на шоколад и другие какаосодержащие продукты российского производства (при этом Порошенко является основателем крупной кондитерской фабрики Roshen), а также возобновила действие пошлин на импорт российских азотных удобрений, доля которых составляет 70% на украинском рынке.

Несмотря на заявления об «агрессии» со стороны Москвы, Украина наращивает торговый оборот с Россией и остается главным торговым партнером якобы «оккупированного» Крыма.