Турция установила на свои броневики российские ракеты «Корнет»

Оборонная промышленность Турции интегрирует российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Корнет-Э» в состав вооружения своих новых боевых машин, сообщил на выставке Eurosatory 2018 в Париже представитель турецкого разработчика и производителя бронетехники FNSS Сем Алтинишик.

«ПТУР «Корнет-Э» состоит на вооружении турецкой армии, и его интеграция в состав вооружения новых боевых машин является логичным шагом. Мы установили «Корнет-Э» на боевую машину Pars с колесной формулой 4х4, которая поставляется армии Турции и предлагается на экспорт», – цитирует Алтинишика ТАСС.

Также собеседник агентства отметил, что «Корнет-Э» может быть интегрирован в состав вооружения бронетехники разработки FNSS.

Как сообщил источник в турецком оборонно-промышленном комплексе, интеграция ПТУР «Корнет-Э» в состав вооружения новых боевых машин разработки турецких производителей является одной из тенденций развития бронетехники Турции.

«Российская ПТУР «Корнет-Э» является одним из наиболее популярных ракетных вооружений турецкой бронетехники. Недавно крупнейший турецкий производитель автомобильной и бронетанковой техники, компания Otokar, оснастила свою новую бронемашину Tulpar-S счетверенной пусковой установкой «Корнет-Э». FNSS также оснастила ракетами «Корнет-Э» самоходный противотанковый ракетный комплекс Kaplan на гусеничном шасси», – заявил источник.

Также отмечается, что компания FNSS и минобороны Турции подписали контракт на поставку к 2020 году 260 СПТРК Pars и Kaplan, значительная часть которых будет оснащена ПТУР «Корнет- Э».

Противотанковый комплекс «Корнет» был принят на вооружение российской армией в 1998 году, после чего поставлялся, в частности, в Сирию и Турцию. Дальность стрельбы – 100–5500 метров. Бронепробиваемость – 1,2–1,3 метра за динамической защитой.