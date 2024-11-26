Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещён далеко на восток.0 комментариев
Депутат Рады заявил, что Зеленского могли бы убить за слова о Крыме
Депутат Рады Дмитрук: Зеленского могли бы убить за слова о Крыме
Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что несколько месяцев назад президента Украины Владимира Зеленского могли бы убить радикалы за высказывания о возможности дипломатического возврата Крыма.
По его словам, за высказывания Зеленского о возможности возвращения Крыма дипломатическим путем его могли бы убить, передает РИА «Новости».
Дмитрук считает, что в нынешних условиях общество более терпимо к альтернативным путям разрешения конфликта. Однако, по его мнению, несколько месяцев назад такие идеи вызвали бы резкую реакцию и могли привести к радикальным действиям.
Ранее Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию.