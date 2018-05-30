Склад загорелся на юго-востоке Москвы

Площадь пожара на юго-востоке Москвы увеличивается из-за сильного ветра; для его тушения будет использован противопожарный вертолет, сообщили в экстренных службах.

В данный момент площадь пожара составляет 350 кв. метров, передает РИА «Новости».

Сообщается, что огонь перешел на стоящий рядом с горящим зданием ангар, слышны хлопки, передает ТАСС.

По предварительным данным, пожар происходит на территории мусоросжигательного завода по адресу: ул. Южнопортовая, д. 27.

Отмечается, что «горит прессованная бумага рядом с заводом «Рено», существует «угроза распространения огня на соседний завод железобетонных изделий».

О пострадавших не сообщается. К месту ЧП выехали дополнительные силы пожарных и спасателей, а также пожарный поезд.