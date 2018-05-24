Роскомнадзор рассказал, как сейчас работает Telegram

Telegram работает с перебоями у 15-40% пользователей в сутки, а отток рекламы и людей составляет порядка 25% с начала блокировки, заявил на полях ПМЭФ глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Блокировка сложного мессенджера Telegram – это процесс. Диалог этот продолжается. В настоящее время деградация сервиса составляет в течение суток от 15 до 35-40% на различных смартфонах», – передает ТАСС слова Жарова.

«Я полагаю, что в ближайшие месяцы мы достигнем большего эффекта. В настоящее время отток рекламы из телеграм-каналов составляет порядка 25%, отток пользователей тоже колеблется в пределах порядка 25%. Это связано с тем, что с Telegram становится неудобно работать», – уверен он.



По его словам, Роскомнадзор планирует провести комплексную проверку компании Facebook и мессенджера WhatsApp на соответствие их действий российскому законодательству.

«Совершенно точно до декабря 2018 года проведем комплексную проверку компании Facebook и, возможно, мессенджера WhatsApp на территории Российской Федерации на соответствие их действий нашему законодательству, локализации баз данных наших граждан на территории нашей страны, исполнения законов по удалению запрещенной информации. А по результатам этой проверки будем принимать решение», – заявил Жаров.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.

Позднее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства.

Советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний.