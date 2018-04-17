Роскомнадзор прокомментировал массовое отключение ресурсов при блокировке Telegram

Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о якобы массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram.

По результатам проверки выяснилось, что ресурсы «Одноклассники», Microsoft, Viber и другие работают в штатном режиме.

«Проверка показала, что, по данным на 15.00 17 апреля, работают в штатном режиме: онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng skyeng.ru, курьерская служба «Птичка» ptchk.ru, издание «Лайфхакер» lifehacker.ru, социальная сеть «Одноклассники», мессенджер Viber, сервисы компании Microsoft», – говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

С понедельника Роскомнадзор заблокировал более 4,6 млн IP-адресов, связанных, по мнению специалистов ведомства, с мессенджером Telegram.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.