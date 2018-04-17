Роскомнадзор заблокировал более 4,6 млн IP-адресов из-за Telegram

С понедельника Роскомнадзор заблокировал более 4,6 млн IP-адресов, связанных, по мнению специалистов ведомства, с мессенджером Telegram.

По состоянию на 13.07 мск Роскомнадзор заблокировал свыше 4,6 млн IP-адресов, по данным сайта 2018.schors.spb. Вместе с тем, к 12.54 ведомство провело 2,5 млн блокировок.

Ранее во вторник руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют пользователям Telegram обходить блокировку мессенджера, и также блокирует их, в итоге может быть ограничен доступ к более чем 1 млн IP-адресов.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

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