Роскомнадзор из-за запрета Telegram может заблокировать более 1 млн IP-адресов

Роскомнадзор ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют пользователям Telegram обходить блокировку мессенджера, и также блокируют их, в итоге может быть ограничен доступ к более 1 млн IP-адресов, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

«Идет борьба снаряда и брони – мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время. Ожидаем, что к исходу суток это даст результат», – заявил Жаров «Ведомостям».

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.

Отметим, что основатель Telegram Павел Дуров долгое время использовал отказ от сотрудничества с российскими властями в качестве рекламы, чтобы расширить число пользователей мессенджера. От Telegram требуют предоставить ключи от секрет-чатов, в которых общались террористы. Сервис мог бы просто отключить секрет-чаты в России, но даже не упоминает такую возможность.